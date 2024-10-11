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Эстония — Азербайджан, результат матча 11 октября 2024, счёт 3:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Эстония уверенно победила Азербайджан в матче 3-го тура Лиги наций
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Завершился матч 3-го тура группы 1 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Эстонии и Азербайджана. Команды играли на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине (Эстония). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Харви (Ирландия). Эстония одержала победу со счётом 3:1.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Эстония
Окончен
3 : 1
Азербайджан
1:0 Яковлев – 32'     1:1 Байрамов – 45+1'     2:1 Синявский – 45+2'     3:1 Шейн – 71'    

На 32-й минуте нападающий сборной Эстонии Иоан Яковлев открыл счёт в матче. Затем на 45+1-й минуте защитник Турал Байрамов сравнял счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Спустя минуту вывел хозяев вперёд хавбек Власий Синявский. Окончательный результат в игре на 71-й минуте установил полузащитник Рокко-Роберт Шейн — 3:1.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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