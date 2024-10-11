Украина — Грузия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 11 октября, в матче 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Украины и Грузии. Команды будут играть на нейтральном стадионе «Энеа» (Познань, Польша). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко, Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик.

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Двали, Какабадзе, Китеишвили, Гвелесиани, Лочошвили, Чакветадзе, Кочорашвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.