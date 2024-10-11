«Арсенал» намерен усилить состав двумя игроками из другого клуба АПЛ

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему левому защитнику «Борнмута» Милошу Керкезу и 24-летнему крайнему нападающему «вишен» Антуану Семеньо. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» хотят усилить состав этими футболистами в преддверии сезона-2025/2026. Семеньо рассматривается в качестве подмены для вингера Букайо Саки. Керкез должен заменить Александра Зинченко или Кирана Тирни, которые с высокой вероятностью покинут клуб.

Подчёркивается, что «Борнмут» готов продать «Арсеналу» Керкеза и Семеньо за € 80 млн. Однако лондонский клуб не считает, что эти игроки стоят таких денег.

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