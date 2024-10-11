«Промежуточно — ни о чём». Валерий Карпин — о своей работе в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сейчас не время оценивать его работу в национальной команде.

Специалист работает со сборной России с июля 2021 года. Команда под его руководством провела 18 матчей (12 побед, пять ничьих и одно поражение).

— Как оцениваете свою работу в сборной?

— Промежуточно — ни о чём. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В последний раз национальная команда России играла в сентябре в Ханое — победа над сборной Вьетнама (3:0). Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.