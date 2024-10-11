Сёмин: «Локомотив» приятно удивил — набрал много очков и высоко в таблице

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игровую форму железнодорожников на текущем этапе сезона.

«Могу сказать, что меня приятно удивил «Локомотив». Они набрали много очков и идут высоко в турнирной таблице. Не так важно, сколько российских или иностранных игроков на поле. Самое главное, что хорошо играют. Это важно для болельщиков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 11 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 27 очков и занимает второе место. На первой строчке располагается «Краснодар», также заработавший 27 очков.

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