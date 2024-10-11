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Экс-тренер «Реала» Шустер: после прихода Мбаппе в клуб измениться должна вся команда

Экс-тренер «Реала» Шустер: после прихода Мбаппе в клуб измениться должна вся команда
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер высказался о влиянии нападающего Килиана Мбаппе на «сливочных».

«Такие люди, как он [Мбаппе], обладают большим потенциалом. Обычно им легче [адаптироваться], но порой это бывает сложно даже им. Однако Мбаппе знает, что ему нужно делать. Это вопрос времени. [После прихода Мбаппе в клуб] измениться должна вся команда, а не только он», — приводит слова Шустера Marca.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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