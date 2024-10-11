Сёмин: сложнее после паузы будет тем клубам РПЛ, у которых уехало в сборные больше игроков

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об октябрьском сборе национальной команды России.

«Кто будет лучше тренироваться в паузу на сборные, тому она пойдёт на пользу. Здесь важны многие нюансы и индивидуальная подготовка. Многое зависит от работы в этот период. Важно индивидуальное самосознание игроков, которые уехали в свои сборные. Сложнее после паузы будет тем командам, у которых уехало в сборные больше игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В последний раз национальная команда России играла в сентябре в Ханое — победа над сборной Вьетнама (3:0). Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.