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Сёмин: сложнее после паузы будет тем клубам РПЛ, у которых уехало в сборные больше игроков

Сёмин: сложнее после паузы будет тем клубам РПЛ, у которых уехало в сборные больше игроков
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об октябрьском сборе национальной команды России.

«Кто будет лучше тренироваться в паузу на сборные, тому она пойдёт на пользу. Здесь важны многие нюансы и индивидуальная подготовка. Многое зависит от работы в этот период. Важно индивидуальное самосознание игроков, которые уехали в свои сборные. Сложнее после паузы будет тем командам, у которых уехало в сборные больше игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В последний раз национальная команда России играла в сентябре в Ханое — победа над сборной Вьетнама (3:0). Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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