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Карпин — о вызове Головина: не надо никого убеждать играть за сборную России

Карпин — о вызове Головина: не надо никого убеждать играть за сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на октябрьский сбор национальной команды.

«Так и объясняли, что такая ситуация! Возможно, будет игра, возможно, нет! «Ты готов?» Он говорит: «Да, готов!» Не надо никого убеждать играть за сборную. Либо ты хочешь играть, либо нет. Почему надо убеждать? Я не понимаю», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Также футболисты национальной команды провели мастер‑класс для детей из Курской и Белгородской областей.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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