«Мы должны извлечь из этого урок». Пикфорд — о поражении Англии от Греции в Лиге наций

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал поражение в матче Лиги наций от национальной команды Греции (1:2). В составе греков дубль оформил Вангелис Павлидис. Единственный гол за Англию забил Джуд Беллингем.

«Они хорошо сыграли, в отличие от нас. Мы были совсем не в лучшей форме. Нам не удалось показать тот уровень, на котором мы находимся как футбольная нация. Мы должны извлечь из этого урок и стать сильнее. У нас есть несколько дней на отдых, а в воскресенье предстоит новая игра», — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Греция (9) занимает первое место в группе 2 Лиги В. Англия (6) находится на второй строчке.