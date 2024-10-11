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«Мы должны извлечь из этого урок». Пикфорд — о поражении Англии от Греции в Лиге наций

«Мы должны извлечь из этого урок». Пикфорд — о поражении Англии от Греции в Лиге наций
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал поражение в матче Лиги наций от национальной команды Греции (1:2). В составе греков дубль оформил Вангелис Павлидис. Единственный гол за Англию забил Джуд Беллингем.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Греция
0:1 Павлидис – 49'     1:1 Беллингем – 87'     1:2 Павлидис – 90+4'    

«Они хорошо сыграли, в отличие от нас. Мы были совсем не в лучшей форме. Нам не удалось показать тот уровень, на котором мы находимся как футбольная нация. Мы должны извлечь из этого урок и стать сильнее. У нас есть несколько дней на отдых, а в воскресенье предстоит новая игра», — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Греция (9) занимает первое место в группе 2 Лиги В. Англия (6) находится на второй строчке.

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