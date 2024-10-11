Мората: когда увидел травмированного Карвахаля, у меня замерло сердце

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о травмах защитника Даниэля Карвахаля и опорного полузащитника Родри, которые из-за них не смогут выходить на поле до конца сезона.

Напомним, ранее травмированные Карвахаль и Родри посетили расположение испанской национальной команды, передвигаясь при этом на костылях.

«Они являются ключевыми игроками в команде. Самое сложное — это создать коллектив, в котором кто-то получает душераздирающие травмы. Когда я увидел Дани, у меня замерло сердце. Нам было приятно, что они оба посетили нас. Надеюсь, ребята хорошо восстановятся, ведь они нужны нам», — приводит слова Мораты Sport.es.

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