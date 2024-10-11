«Я не был готов к такому». Мората — о свисте испанских фанатов в свой адрес
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората ответил на вопрос, как он относится к свисту болельщиков «Фурия Роха» в свой адрес. В частности, игрока национальной команды попросили вспомнить эмоции после того, как он был освистан во время товарищеского матча с Бразилией, который состоялся 26 марта 2024 года (3:3).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
Бразилия
1:0 Родри – 12' 2:0 Ольмо – 36' 2:1 Родриго – 40' 2:2 Эндрик – 50' 3:2 Родри – 87' 3:3 Пакета – 90+7'
«Это было неприятно. Никто не готов к чему-то подобному. Это была ситуация, с которой мне было тяжело справиться», — приводит слова Мораты Sport.es.
Мората выступает в составе сборной Испании с 2014 года. За этот период он принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и восемью результативными передачами.
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