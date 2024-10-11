«Я не был готов к такому». Мората — о свисте испанских фанатов в свой адрес

Нападающий сборной Испании Альваро Мората ответил на вопрос, как он относится к свисту болельщиков «Фурия Роха» в свой адрес. В частности, игрока национальной команды попросили вспомнить эмоции после того, как он был освистан во время товарищеского матча с Бразилией, который состоялся 26 марта 2024 года (3:3).

«Это было неприятно. Никто не готов к чему-то подобному. Это была ситуация, с которой мне было тяжело справиться», — приводит слова Мораты Sport.es.

Мората выступает в составе сборной Испании с 2014 года. За этот период он принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и восемью результативными передачами.

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