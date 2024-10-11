Хлусевич: у нас хорошая коммуникация со Станковичем, но я недоволен началом сезона

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о взаимоотношениях с главным тренером красно‑белых Деяном Станковичем. Специалист возглавил столичный клуб перед началом нынешнего сезона.

«Достаточно хорошая коммуникация, прекрасно общаемся [со Станковичем], но есть свои определённые проблемы, футбольные моменты. Я не сильно доволен началом сезона, надо делать какие‑то выводы, что‑то менять. Постоянно думаешь об этом на футбольном поле и вне его. И всегда, когда что‑то идёт не так, об этом начинаешь задумываться, особенно когда семьи рядом нет.

Каждый тренер приходит и вносит свою лепту. И в этом случае не исключение. Всё поменялось. Тактически, в быту. Всё равно приходится адаптироваться», — сказал Хлусевич в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.