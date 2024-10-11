Тренер сборной Бельгии Тедеско высказался о ничьей в матче с Италией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о матче Лиги наций с национальной командой Италии (2:2).
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 2
Бельгия
1:0 Камбьязо – 1' 2:0 Ретеги – 24' 2:1 Де Кёйпер – 42' 2:2 Троссард – 61'
Удаления: Пеллегрини – 40' / нет
«Италия начала очень сильно. Нам пришлось нелегко после быстро пропущенного мяча, потому что этот гол зарядил их уверенностью. Италия перегрузила среднюю линию, мы оказались в численном меньшинстве в центре поля, поэтому было трудно. Красная карточка, безусловно, помогла нам.
Мы заиграли лучше, перейдя на схему 4-2-3-1, даже до красной карточки. Мы не слишком хорошо начали, играли недостаточно компактно до быстро пропущенного мяча. Конечно, такие игроки, как Де Брёйне, Онана и Лукаку могут здорово помочь в матчах с подобными соперниками», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.
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