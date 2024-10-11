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Сборная Англии ведёт переговоры с Томасом Тухелем — журналист Фальк

Сборная Англии ведёт переговоры с Томасом Тухелем — журналист Фальк
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Бывший главный тренер «ПСЖ», «Челси», «Баварии» Томас Тухель может возглавить сборную Англии. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент английская национальная команда находится на стадии переговоров с немецким тренером.

51-летний специалист работал в Англии, возглавляя «Челси» с 2021 по 2022 год. Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он тренировал с марта 2023 года по июнь 2024 года.

На текущий момент временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.

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