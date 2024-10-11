Валерий Карпин: меняю обстановку с «Ростова» на сборную, но голова не отдыхает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о совмещении должностных обязанностей в «Ростове» и национальной команде. Специалист возглавляет сборную России с 2021 года и совмещает этот пост с должностью главного тренера жёлто-синих.

«У меня нет [смены эмоций]. Футболисты оставляют всё в клубе, они меняют обстановку: в сборной другие люди, другой тренерский штаб, всё другое, всё новое. Вышли на тренировку, поработали и забыли про неё. А тренер меняет обстановку, но голова не отдыхает.

Мы приезжали в сборную из другой страны [когда я был игроком], я из Испании — обстановку поменять, увидеться, скучали друг по другу и по общению на русском языке. Поэтому с удовольствием приезжали», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В четверг сборная России провела открытую тренировку на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Также футболисты национальной команды устроили мастер‑класс для детей из Курской и Белгородской областей.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.