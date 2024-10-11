Нападающая «Локомотива» Лаисса рассказала об эмоциях после победы в Кубке России

Нападающая московского «Локомотива» Лаисса высказалась о победе в финальном матче Кубка России со столичным ЦСКА (2:0).

«Как только прозвучал свисток, я увидела Яну Шеину, которая неслась ко мне с камерой GoPro. Мы встретились и начали обниматься. А потом уже вся команда побежала поздравлять друг друга. Это была куча-мала, плохо помню, кто находился рядом (смеётся).

Задержалась, чтобы дать автографы девочкам на трибуне и сфотографироваться с ними. Когда пришла в раздевалку, самые активные празднования уже закончились. Я просто сидела и отдыхала», — приводит слова Лаиссы официальный сайт «Локомотива».