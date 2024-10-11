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Посетителям клуба, где отдыхал Мбаппе, запрещали использовать телефоны — Expressen

Посетителям клуба, где отдыхал Мбаппе, запрещали использовать телефоны — Expressen
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил ночной клуб, находящийся в Стокгольме. Во время визита 25-летнего футболиста посетителям заведения было запрещено использовать мобильные устройства. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, люди, не входящие в компанию Мбаппе, должны были положить телефоны в специальный конверт.

Нападающий «сливочных» посетил ночной клуб в компании защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле, выступающего за «Байер» на правах аренды. Подчёркивается, что именно Мукиэле был инициатором этой поездки в столицу Швеции.

Ранее сообщалось, что Мбаппе посетил заведение вчера, 10 октября, во время матча сборной Франции с Израилем в Лиге наций (1:4).

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