Карпин: мне сказали, что Пальцев раньше работал на заводе. Зачем мне его биография?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что ему неинтересна биография защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.

«Я не знал, но, когда он приехал в сборную, мне сказали, что он два‑три года назад работал на заводе. А сегодня он выглядит вот так. Зачем мне знать его биографию? Болельщикам, наверное, интересно, а у меня на данный момент Пальцев в порядке — и вот он здесь. Завтра он будет не в порядке. Я его буду вызывать, потому что он три года назад был на заводе? В чём связь? Он очень неплохо себя проявил. Неожиданно. Выход на игру с Вьетнамом (3:0) был из‑за травмы [Евгения] Морозова. Видим его на тренировках. Достойно выглядит. Пока прогресса нет — я его не вижу в сборной. Где он был три года назад, мне по барабану. Илья Вахания, который сейчас в «Ростове» и который уже за сборную сыграл, год назад не нужен был даже в ПФЛ и в ФНЛ никому. И через восемь месяцев он играл за сборную. И что? Ну, хорошо, прекрасно, молодец. Прекрасный пример, наверное, для кого‑то», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В последний раз сборная России играла в сентябре в Ханое с национальной командой Вьетнама (3:0). В том матче Валентин Пальцев дебютировал за сборную.