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«Мы отлично играли до красной карточки». Защитник Италии Димарко — о матче с Бельгией

«Мы отлично играли до красной карточки». Защитник Италии Димарко — о матче с Бельгией
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Защитник сборной Италии Федерико Димарко высказался о матче Лиги наций с национальной командой Бельгии (2:2). В составе итальянцев отличились Андреа Камбьязо и Матео Ретеги. За гостей забили Максим Де Кёйпер и Леандро Троссард. С 40-й минуты сборная Италии играла в меньшинстве после удаления Лоренцо Пеллегрини.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 2
Бельгия
1:0 Камбьязо – 1'     2:0 Ретеги – 24'     2:1 Де Кёйпер – 42'     2:2 Троссард – 61'    
Удаления: Пеллегрини – 40' / нет

«Футбол — эта игра, которая делится на эпизоды. Нам не повезло в том эпизоде, защищаться против Бельгии вдесятером целых 60 минут очень непросто, так что мы довольны ничьей, это важное очко. Мы отлично играли до красной карточки, но и после неё смотрелись неплохо. Я видел, что все стараются и сосредоточены на своем деле. Этот дух должен вести нас вперёд», — приводит слова Димарко официальный сайт УЕФА.

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