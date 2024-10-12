«Мы отлично играли до красной карточки». Защитник Италии Димарко — о матче с Бельгией

Защитник сборной Италии Федерико Димарко высказался о матче Лиги наций с национальной командой Бельгии (2:2). В составе итальянцев отличились Андреа Камбьязо и Матео Ретеги. За гостей забили Максим Де Кёйпер и Леандро Троссард. С 40-й минуты сборная Италии играла в меньшинстве после удаления Лоренцо Пеллегрини.

«Футбол — эта игра, которая делится на эпизоды. Нам не повезло в том эпизоде, защищаться против Бельгии вдесятером целых 60 минут очень непросто, так что мы довольны ничьей, это важное очко. Мы отлично играли до красной карточки, но и после неё смотрелись неплохо. Я видел, что все стараются и сосредоточены на своем деле. Этот дух должен вести нас вперёд», — приводит слова Димарко официальный сайт УЕФА.