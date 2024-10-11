Украина — Грузия: Мудрик открыл счёт на 35-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Украины и Грузии. Команды играют на нейтральном стадионе «Энеа» (Познань, Польша). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Юлианом Вайнбергером (Австрия). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

На 35-й минуте нападающий сборной Украины Михаил Мудрик открыл счёт в матче.

В последний раз сборные Грузии и Украины встречались между собой в 2015 году. Тогда победу одержали украинские футболисты (2:1).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.