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В «Реале» осознали необходимость в подписании центрального защитника — Моретто

В «Реале» осознали необходимость в подписании центрального защитника — Моретто
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Мадридский «Реал» принял решение подписать нового центрального защитника на фоне большого количества травм у игроков обороны «сливочных» за последние два сезона. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, на текущий момент в «Королевском клубе» существует неопределённость, в какой именно период следует подписать нового центрального защитника: грядущей зимой или в летнее трансферное окно.

Напомним, 5 октября правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль разорвал крестообразные связки, из-за чего пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона.

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