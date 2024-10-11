Дроздов: матч с украинцами в отборе на Евро-2000 помнят все, кто играл. Это был шок.

Экс-футболист сборной России Юрий Дроздов заявил, что для него ничья со сборной Украины (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года стала шоком.

«Этот матч помнят все, кто принимал в нём участие. Для нас это был шок. Мы столько матчей не проигрывали, нам даже вничью нельзя было сыграть. Вели в счёте, забил [Валерий] Карпин. Классный матч играли, много моментов было, полный стадион «Лужники», почти 100 тыc. зрителей. Ошибка такая трагическая, и не попали. Говорят, что футболист именно серьёзный должен на чемпионат Европы или чемпионат мира попасть. Мне, к сожалению, не удалось», — сказал Дроздов в эфире «Матч ТВ».

9 октября 1999 года, сборная России сыграла вничью в Москве с национальной командой Украины (1:1) в заключительном туре отборочного турнира Евро-2000 и не прошла в финальную часть турнира. Украинцы сравняли счёт на 88‑й минуте встречи после ошибки голкипера Александра Филимонова.