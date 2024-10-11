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Боссы «МЮ» сообщили тен Хагу, когда будет принято решение о его будущем в клубе

Боссы «МЮ» сообщили тен Хагу, когда будет принято решение о его будущем в клубе
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Руководство «Манчестер Юнайтед» проинформировало главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, что его будущее в клубе будет определено по итогам ближайших двух матчей команды: с «Брентфордом» в игре чемпионата Англии (19 октября) и «Фенербахче» в Лиге Европы (24 октября). Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, совладелец английского клуба сэр Джим Рэтклифф больше не видит тен Хага во главе команды. На текущий момент боссы «Манчестер Юнайтед» находятся в активном поиске замены для нидерландского специалиста. Основными кандидатами на должность нового главного тренера «красных дьяволов» являются экс-тренеры «Челси» Томас Тухель и Грэм Поттер.

После семи туров чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают 14-е место.

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