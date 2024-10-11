Сборная Германии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины в 3-м туре Лиги наций

Завершился матч 3-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Германии. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Сборная Германии одержала победу со счётом 2:1.
В первом тайме дубль оформил нападающий сборной Германии Дениз Ундав. На 70-й минуте один мяч Боснии и Герцеговины отыграл Эдин Джеко.
Германия занимает первое место в группе 3. Команда набрала семь очков за три матча. Босния и Герцеговина (1) находится на третьей строчке.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.
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