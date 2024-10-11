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Нидерланды в меньшинстве добыли ничью в матче с Венгрией в Лиге наций

Завершился матч 3-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Венгрии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом (Швейцария). Итоговый результат — 1:1.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи. На 79-й минуте был удалён защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. На 83-й минуте защитник Дензел Думфрис забил ответный мяч гостей.

Нидерланды занимают второе место в группе 3. Команда набрала пять очков за три матча. Венгрия (2) находится на третьей строчке. На первом месте располагается Германия (7).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.