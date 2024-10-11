Де ла Фуэнте отреагировал на свою номинацию на звание лучшего тренера года

Испанский специалист Луис де ла Фуэнте, возглавляющий «Фурия Роха», прокомментировал своё попадание в число претендентов на награду лучшему тренеру года по версии журнала France Football, также присуждающего «Золотой мяч».

«Если меня включат в тройку [претендентов], то это будет заслуженно, как и в случае с остальными номинантами. Однако я уже чувствую себя победителем из-за того, что попал в данный список», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

В 2024 году сборная Испании под руководством 63-летнего специалиста одержала победу на чемпионате Европы. Церемония вручения награды лучшему тренеру состоится 28 октября.

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