Де ла Фуэнте отреагировал на свою номинацию на звание лучшего тренера года

Испанский специалист Луис де ла Фуэнте, возглавляющий «Фурия Роха», прокомментировал своё попадание в число претендентов на награду лучшему тренеру года по версии журнала France Football, также присуждающего «Золотой мяч».
«Если меня включат в тройку [претендентов], то это будет заслуженно, как и в случае с остальными номинантами. Однако я уже чувствую себя победителем из-за того, что попал в данный список», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.
В 2024 году сборная Испании под руководством 63-летнего специалиста одержала победу на чемпионате Европы. Церемония вручения награды лучшему тренеру состоится 28 октября.
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