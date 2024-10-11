Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, у кого в команде самый сильный удар

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок рассказал, у кого по его мнению, самый сильный удар в команде.
— Уровень у «Зенита» действительно космический?
— Конечно. Всё по-другому: игроки, инфраструктура.
— У кого в «Зените» самый сильный удар?
— У Артура [Гимарайнса] неплохой удар. У [Максима] Глушенкова с левой ноги.
— У вас остались какие-то чувства к «Краснодару»?
— Когда приезжаю в этот город, вспоминаю академию. Так что тёплые чувства есть, но потихоньку всё это угасает. Сейчас уже ни с кем из ребят из «Краснодара» не общаюсь. Только когда видимся.
— Как воспринимаете то, что «Краснодар» уже не первый сезон составляет конкуренцию «Зениту»? Видели у команды потенциал для такого прогресса, когда там играли?
— Это всегда была хорошая команда, поэтому не удивлён. Сейчас там хорошая селекция, много иностранцев, поэтому «быки» идут на первом месте.
— Можно сказать, что иностранцы – залог успеха в РПЛ для любой команды или «Локомотив» показывает обратный пример?
— Всё ещё зависит от того, какой иностранец в команде. Если сильный – клуб будет бороться за высокие места, — приводит слова Латышонка «Евро.Футбол.Ру».