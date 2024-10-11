«МЮ» близок к продлению контракта с игроком, вокруг которого будет строиться команда

«Манчестер Юнайтед» близок к пролонгации трудового соглашения с 19-летним полузащитником Кобби Майну. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят удержать Майну в клубе, поскольку видят в нём футболиста, вокруг которого будет строиться команды.

Несмотря на то, что трудовое соглашение с английским хавбеком было пролонгировано в феврале 2023 года до завершения сезона-2026/2027, руководство «Манчестер Юнайтед» намерено поощрить Майну за его прогресс. Подчёркивается, что с продлением контракта заработная плата футболиста также увеличится.

В нынешнем сезоне Майну принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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