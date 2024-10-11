Сборная Украины с минимальным счётом обыграла Грузию в матче 3-го тура Лиги наций

Завершился матч 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Украины и Грузии. Команды играли на нейтральном стадионе «Энеа» в Познани (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлианом Вайнбергером (Австрия). Украина одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил нападающий сборной Украины Михаил Мудрик.

В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Чехии и Албании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.