Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина — Грузия, результат матча 11 октября 2024, счёт 1:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Украины с минимальным счётом обыграла Грузию в матче 3-го тура Лиги наций
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Украины и Грузии. Команды играли на нейтральном стадионе «Энеа» в Познани (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлианом Вайнбергером (Австрия). Украина одержала победу со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Мудрик – 35'    

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил нападающий сборной Украины Михаил Мудрик.

В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Чехии и Албании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Как дела у звёзд Евро-2024? У многих большие проблемы
Как дела у звёзд Евро-2024? У многих большие проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android