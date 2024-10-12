Андрей Аршавин: Слишкович готовит руководство «Оренбурга» к тому, что возможен вылет?

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин заявил, что не уверен в перспективах главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича.

Боснийский специалист ранее работал ассистентом главного тренера московского «Спартака», а затем стал исполнять обязанности главного тренера красно‑белых. На этой неделе Слишкович возглавил «Оренбург».

«Он говорит, что какая разница, где решать проблемы — в «Спартаке» или «Оренбурге». Я не согласен. Мне кажется, большая разница. Совсем другой уровень, игроки, антураж, обстановка.

Ему сейчас надо вытаскивать команду с 15‑го места. Почему он говорит о двух‑трёх годах работы? Это он готовит руководство к тому, что они могут вылететь? В этом плане многое непонятно.

В «Спартаке» он ничего не выдумывал, очень простые решения принимал. Но самую важную игру для того отрезка — в Кубке с «Балтикой» — он проиграл. Одно дело — выигрывать отдельные матчи, другое дело — выигрывать самые важные матчи», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».