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«Ливерпуль» продвинулся в переговорах с Александер-Арнольдом по новому контракту — TT

«Ливерпуль» продвинулся в переговорах с Александер-Арнольдом по новому контракту — TT
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«Ливерпуль» добился прогресса в переговорном процессе с правым защитником Трентом Александер-Арнольдом относительно пролонгации его трудового соглашения, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, ранее появившиеся сведения о переговорах английского футболиста с мадридским «Реалом», заинтересованным в усилении позиции правого защитника, не соответствуют действительности.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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