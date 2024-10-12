Результаты матчей Лиги наций УЕФА 11 октября

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11 октября в 3-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА прошли восемь матчей.

Результаты матчей группового этапа Лиги наций УЕФА 11 октября:

19:00. Лига С. Группа 1. Эстония — Азербайджан — 3:1;

21:45. Лига А. Группа 3. Босния и Герцеговина — Германия — 1:2;

21:45. Лига А. Группа 1. Венгрия — Нидерланды — 2:2;

21:45. Лига В. Группа 4. Турция — Черногория — 1:0;

21:45. Лига В. Группа 4. Исландия — Уэльс — 2:2;

21:45. Лига В. Группа 1. Украина — Грузия — 1:0;

21:45. Лига В. Группа 1. Чехия — Албания — 2:0;

21:45. Лига С. Группа 1. Словакия — Швеция — 2:2.

12 октября на групповом этапе турнира состоятся ещё восемь игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: