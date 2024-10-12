Результаты матчей Лиги наций УЕФА 11 октября

11 октября в 3-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА прошли восемь матчей.
Результаты матчей группового этапа Лиги наций УЕФА 11 октября:
19:00. Лига С. Группа 1. Эстония — Азербайджан — 3:1;
21:45. Лига А. Группа 3. Босния и Герцеговина — Германия — 1:2;
21:45. Лига А. Группа 1. Венгрия — Нидерланды — 2:2;
21:45. Лига В. Группа 4. Турция — Черногория — 1:0;
21:45. Лига В. Группа 4. Исландия — Уэльс — 2:2;
21:45. Лига В. Группа 1. Украина — Грузия — 1:0;
21:45. Лига В. Группа 1. Чехия — Албания — 2:0;
21:45. Лига С. Группа 1. Словакия — Швеция — 2:2.
12 октября на групповом этапе турнира состоятся ещё восемь игр.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: