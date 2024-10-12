Аршавин рассказал, как выступит «Локомотив» в текущем сезоне РПЛ

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на выступление московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» сбалансированный состав, [Алексей] Батраков здорово выглядит. В первой пятёрке они точно закончат. А если всё удачно сложится, то борьбу за чемпионство никто не отменял», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей московский «Локомотив» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. Третьим идёт санкт-петербургский «Зенит» (26).