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Аршавин рассказал, как выступит «Локомотив» в текущем сезоне РПЛ

Аршавин рассказал, как выступит «Локомотив» в текущем сезоне РПЛ
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Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на выступление московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» сбалансированный состав, [Алексей] Батраков здорово выглядит. В первой пятёрке они точно закончат. А если всё удачно сложится, то борьбу за чемпионство никто не отменял», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей московский «Локомотив» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. Третьим идёт санкт-петербургский «Зенит» (26).

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