«Качество игроков оставляет желать лучшего». Гёкдениз Карадениз назвал минусы Второй лиги

Главный тренер казанского «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз высказал мнение о Леон-Второй лиге.

«Качество игроков оставляет желать лучшего. «Рубин-2» и другие «двойки» пытаются играть в комбинационный футбол и развивать молодёжь. А вот остальные команды заточены на результат. Красиво ли играют, растят ли своих — им неважно. С другой стороны, в матчах со старшими наши юноши растут. Ещё из минусов — плохие поля. Это влияет на то, что игроки на них показывают.

Говорят, нынешнее поколение слабое ментально? Во многом соглашусь. Критику зачастую вообще не переносят. Хотя и безнадёжной молодёжь не назову. И уж я стараюсь прививать им дух победителей. В чём был плюс нашего времени? Перед молодыми были примеры талантливых легионеров. А кто сейчас будет показывать пример? Да и чем её мотивировать, когда на горизонте нет еврокубков, турниров сборных?» — приводит слова Карадениза Sport24.