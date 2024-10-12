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В «Баварии» определились с тем, кто может стать преемником Нойера в клубе

«Бавария» следит за прогрессом 22-летнего вратаря «Брайтона» Барта Вербрюггена и 21-летнего голкипера «Кёльна» Йонаса Урбига, в которых мюнхенцы видят долгосрочную замену для 38-летнего Мануэля Нойера. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

По информации источника, несмотря на интерес к Урбигу и Вербрюггену, мюнхенский клуб рассматривает вариант с продлением контракта с Нойером, заканчивающегося летом 2025 года.

Действующее трудовое соглашение Вербрюггена с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Контракт Урбига с «Кёльном» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 4 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: