В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой» — The Sun

Один из пранкеров при помощи обмана проник в раздевалку «Манчестер Юнайтед» перед матчем 7-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0), прошедшим на стадионе бирмингемской команды, и установил в ней прослушивающее устройство. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, пранкер является болельщиком «красных дьяволов» и не преследовал злого умысла, совершая свой поступок. Подчёркивается, что на аудиозаписи из раздевалки зафиксированы указания, которые главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг давал футболистам. Однако источник отказался обнародовать их детали.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 14-е место. «Астон Вилла» заработала 14 очков и располагается на пятой строчке.

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