Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой» — The Sun

В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой» — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Один из пранкеров при помощи обмана проник в раздевалку «Манчестер Юнайтед» перед матчем 7-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0), прошедшим на стадионе бирмингемской команды, и установил в ней прослушивающее устройство. Об этом сообщает The Sun.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

По информации источника, пранкер является болельщиком «красных дьяволов» и не преследовал злого умысла, совершая свой поступок. Подчёркивается, что на аудиозаписи из раздевалки зафиксированы указания, которые главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг давал футболистам. Однако источник отказался обнародовать их детали.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 14-е место. «Астон Вилла» заработала 14 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Боссы «МЮ» сообщили тен Хагу, когда будет принято решение о его будущем в клубе

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android