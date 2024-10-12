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Милан Вьештица рассказал, что больше всего запомнилось ему во времена игры за «Зенит»

Милан Вьештица рассказал, что больше всего запомнилось ему во времена игры за «Зенит»
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Сербский экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица ответил на вопрос, что ему больше всего запомнилось во времена выступлений в составе сине-бело-голубых.

«Сезон 2003 года, когда многие молодые футболисты получили шанс и использовали его. Сплочённая и дружная команда была: капитан Радимов, появились Денисов, Быстров и другие ребята, Аршавин и Кержаков к тому времени уже играли. Хороший футбол мы показывали, ЦСКА обыграли 4:1. Даже атмосферу на стадионе помню: все были очень довольны», — приводит слова Вьештицы пресс-служба «Зенита».

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

44-летний бывший центральный защитник Милан Вьештица перешёл в «Зенит» в январе 2002 года из сербской «Войводины», с которой петербуржцы 12 октября проведут товарищеский матч. Футболист выступал за сине-бело-голубых до июля 2006 года, провёл в их составе 94 матча во всех турнирах с двумя голами и двумя результативными передачами. Также Вьештица выступал в России за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и «Динамо» СПб.

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