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Египет U17 – Россия U17, результат матча 11 октября 2024, счет 0:1, товарищеский матч

Юношеская сборная России до 17 лет обыграла Египет, оставшись вдевятером в первом тайме
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11 октября в египетской Александрии состоялся товарищеский матч между юношескими сборными Египта и России в возрасте до 17 лет. Победу со счётом 1:0 одержали юные футболисты российской команды.

Единственный гол на третьей минуте забил центральный защитник Мингиян Бадмаев, представляющий клубную академию московского ЦСКА. На 25-й минуте Бадмаев получил красную карточку и был удалён с поля. На 31-й минуте сборная России U17 осталась вдевятером после удаления левого защитника Игоря Русяева (академия «Чертаново»), но смогла додержать до финального свистка победный счёт.

9 октября в товарищеском матче этих же команд победу также одержала юношеская сборная России (2:1) благодаря дублю Ярослава Соснихина.

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