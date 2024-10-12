Юношеская сборная России до 17 лет обыграла Египет, оставшись вдевятером в первом тайме

11 октября в египетской Александрии состоялся товарищеский матч между юношескими сборными Египта и России в возрасте до 17 лет. Победу со счётом 1:0 одержали юные футболисты российской команды.

Единственный гол на третьей минуте забил центральный защитник Мингиян Бадмаев, представляющий клубную академию московского ЦСКА. На 25-й минуте Бадмаев получил красную карточку и был удалён с поля. На 31-й минуте сборная России U17 осталась вдевятером после удаления левого защитника Игоря Русяева (академия «Чертаново»), но смогла додержать до финального свистка победный счёт.

9 октября в товарищеском матче этих же команд победу также одержала юношеская сборная России (2:1) благодаря дублю Ярослава Соснихина.