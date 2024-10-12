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Стало известно, что Месси продолжает получать зарплату от «Барселоны»

Стало известно, что Месси продолжает получать зарплату от «Барселоны»
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает получать выплаты от каталонского клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, помимо Месси, «Барселона» всё ещё платит Жорди Альбе и Серхио Бускетсу. Отмечается, что руководство «блауграны» закроет все долги перед игроками к концу текущего сезона.

На данный момент 37-летний Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Действующий контракт аргентинского игрока с американским клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 18 матчей, в которых он забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ранее Лионель также выступал за «ПСЖ». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году, а также выиграл два титула Кубка Америки в двух последних розыгрышах.

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