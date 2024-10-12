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В «Челси» приняли решение по будущему Михаила Мудрика

В «Челси» приняли решение по будущему Михаила Мудрика
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Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Express, «Челси» готов отпустить Мудрика в аренду предстоящей зимой, поскольку вингер хочет вернуться к своим лучшим кондициям.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги (АПЛ) украинский игрок провёл за лондонский «Челси» всего четыре матча.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в € 30 млн.

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