Старший тренер сборной России U17 обратился к игрокам после победы вдевятером над Египтом

Старший тренер юношеской сборной России U17 Андрей Аксёнов обратился на поле к игрокам своей команды после завершения выездного товарищеского матча со сверстниками из Египта. Юные российские футболисты одержали победу со счётом 1:0, оставшись вдевятером на 31-й минуте игры.

«Класс, ребят, вы мужики! Вы большие мужики! Эта победа — это самая крутая победа, которая только может быть! Вы проявили характер, вы проявили смелость, вы проявили самоотверженность! Вы огромные мужики и молодцы! Ребят, всех с победой, молодцы!» — приводит слова Аксёнова в видеоролике официальный телеграм-канал молодёжных сборных России.

Единственный гол в матче Египет U17 — Россия U17 забил на третьей минуте центральный защитник Мингиян Бадмаев.