Вьештица: 13 лет прожил в России. Если б не выучил русский язык, подумали бы, что я тупой

Бывший центральный защитник петербургского «Зенита» серб Милан Вьештица ответил на вопросы о знании русского языка.

— Вы даёте интервью на хорошем русском. А когда приехали в Петербург, знали язык?

— О чем говорят тренеры, я примерно понимал, но не всё. В первый год постоянно спрашивал у Ранджеловича: «Что сказали?» В следующем году из сербов остался я один. Переводчиков не было тогда, пришлось учить. Начал разговаривать, дальше всё проще стало.

— И до сих пор вы русский язык не забыли.

— Когда меня раньше об этом спрашивали, отвечал так: «Я тринадцать лет прожил в России. Если бы за это время не выучил русский язык, вы бы подумали, что я тупой», — приводит слова Вьештицы пресс-служба «Зенита».

44-летний бывший центральный защитник Милан Вьештица выступал за «Зенит» с января 2002 года по июль 2006 года, провёл в их составе 94 матча во всех турнирах с двумя голами и двумя результативными передачами. После ухода из петербургского клуба Вьештица играл в Российской Федерации за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и «Динамо» СПб, завершив карьеру в июле 2014 года в составе «Динамо».