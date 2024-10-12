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Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица: «Войводина» — это гранд сербского футбола

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица: «Войводина» — это гранд сербского футбола
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Бывший центральный защитник петербургского «Зенита» и сербской «Войводины» Милан Вьештица перед товарищеским матчем между этими клубами ответил на вопрос о статусе «Войводины» в сербском футболе.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Сербии она всегда была третьей командой после «Црвены Звезды» и «Партизана». Иными словами, это гранд сербского футбола. Если сравнивать, в России кроме «Зенита», ЦСКА и «Спартака» есть и другие сильные клубы — ​«Локомотив», «Динамо», «Краснодар». В Сербии же их всего три. Так что «Войводина» — ​серьезный клуб», — приводит слова Вьештицы пресс-служба «Зенита».

44-летний бывший центральный защитник Милан Вьештица перешёл в «Зенит» в январе 2002 года из сербской «Войводины», с которой петербуржцы 12 октября проведут товарищеский матч.

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