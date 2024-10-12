Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица: «Войводина» — это гранд сербского футбола

Бывший центральный защитник петербургского «Зенита» и сербской «Войводины» Милан Вьештица перед товарищеским матчем между этими клубами ответил на вопрос о статусе «Войводины» в сербском футболе.

«В Сербии она всегда была третьей командой после «Црвены Звезды» и «Партизана». Иными словами, это гранд сербского футбола. Если сравнивать, в России кроме «Зенита», ЦСКА и «Спартака» есть и другие сильные клубы — ​«Локомотив», «Динамо», «Краснодар». В Сербии же их всего три. Так что «Войводина» — ​серьезный клуб», — приводит слова Вьештицы пресс-служба «Зенита».

44-летний бывший центральный защитник Милан Вьештица перешёл в «Зенит» в январе 2002 года из сербской «Войводины», с которой петербуржцы 12 октября проведут товарищеский матч.