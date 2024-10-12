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Фабрегас рассказал, кто из тренеров сыграл наибольшую роль в его карьере

Фабрегас рассказал, кто из тренеров сыграл наибольшую роль в его карьере
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Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником «канониров» Арсеном Венгером.

«Лондон изменил меня. Арсен Венгер был для меня всем. Он верил в меня, спрашивал о семье, о школе. Он говорил со мной о вещах, не свойственных тренеру, и заставлял чувствовать частью его проекта. Иметь такого человека в своей жизни очень важно.

То, что он заставил меня почувствовать, невозможно объяснить. Выходя на поле и зная, что за тобой стоит человек, который в тебя очень верит, ты чувствуешь себя хорошо, и голова работает лучше», — приводит слова Фабрегаса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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