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«Краснодар» хочет подписать вингера «Фенербахче» свободным агентом

«Краснодар» хочет подписать вингера «Фенербахче» свободным агентом
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Вингер турецкого «Фенербахче» Ирфан Кахведжи может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Sabah, «Краснодар» готов подписать игрока на правах свободного агента по окончании сезона. Отмечается, что в число претендентов на футболиста также входят испанские «Бетис» и «Вильярреал».

Напомним, ранее появлялась информация о том, что московский ЦСКА также интересуется 29-летним игроком. За «Фенербахче» универсальный полузащитник, способный также сыграть на правом фланге атаки, выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне турок провёл 11 матчей с учётом всех соревнований, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ирфана в € 10 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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