Капитан сборной Англии прокомментировал домашнее поражение от Греции в Лиге наций

Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о домашнем поражении «трёх львов» в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Греции (1:2). В этой игре Стоунз впервые вышел на поле в качестве капитана национальной команды.

«Что касается меня лично, то я абсолютно опустошён. Впервые с повязкой и таким результатом. Трудно выразить это словами, если честно, после всех эмоций вчера. Мы подготовились, как обычно, и у нас ничего не получилось, так что просто жаль, что это случилось в такой вечер, как этот.

Мы должны отдать им должное, с самого начала они оказывали на нас сильное давление. Нам было трудно выйти из обороны и сыграть в наш обычный футбол, чтобы разорвать линии. Они действовали очень компактно, и это расстроило нас», — приводит слова Стоунза Englandfootball.

Матч Англия — Греция завершился победой гостей со счётом 2:1 с победным голом в добавленное время.