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Капитан сборной Англии прокомментировал домашнее поражение от Греции в Лиге наций

Капитан сборной Англии прокомментировал домашнее поражение от Греции в Лиге наций
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Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о домашнем поражении «трёх львов» в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Греции (1:2). В этой игре Стоунз впервые вышел на поле в качестве капитана национальной команды.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Греция
0:1 Павлидис – 49'     1:1 Беллингем – 87'     1:2 Павлидис – 90+4'    

«Что касается меня лично, то я абсолютно опустошён. Впервые с повязкой и таким результатом. Трудно выразить это словами, если честно, после всех эмоций вчера. Мы подготовились, как обычно, и у нас ничего не получилось, так что просто жаль, что это случилось в такой вечер, как этот.

Мы должны отдать им должное, с самого начала они оказывали на нас сильное давление. Нам было трудно выйти из обороны и сыграть в наш обычный футбол, чтобы разорвать линии. Они действовали очень компактно, и это расстроило нас», — приводит слова Стоунза Englandfootball.

Матч Англия — Греция завершился победой гостей со счётом 2:1 с победным голом в добавленное время.

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