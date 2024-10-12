Роналдиньо стал акционером футбольного клуба из США

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо стал акционером футбольного клуба «Гринвилл Триумф» из Южной Каролины, выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата США. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Роналдиньо стал акционером команды в составе группы инвесторов, сделка была оформлена на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, 9 октября.

Роналдиньо известен своими выступлениями за «ПСЖ», каталонскую «Барселону» и «Милан». За «ПСЖ» бразилец выступал с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону», в которой играл до 2008 года. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны и выиграл Лигу чемпионов в 2006 году. Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.

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