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Глушенков рассказал, на что был бы готов потратить миллион рублей

Глушенков рассказал, на что был бы готов потратить миллион рублей
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, на что был бы готов потратить миллион рублей.

– А что стоит миллион, за что ты бы отдал? Понятно, что квартира. Но какая-то безделушка.
– Не знаю, может, браслет какой-то. Он же будет дольше храниться, если его не потерять.

– Часы?
— У меня они есть. Какие-то вещи за миллион? Сносить их и что потом делать? Мне так жалко. У меня есть кроссовки, я их брал, по-моему, за 50 тысяч. Я иногда друзьям в Смоленске отдаю кроссовки. А их как будто жалко отдавать. Я за 50 тысяч купил. А прикинь за миллион купить, отходить и кому-то отдать потом? Если в подарок – ещё, может, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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