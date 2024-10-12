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Кассано: после первого контракта с «Ромой» я купил девять машин

Кассано: после первого контракта с «Ромой» я купил девять машин
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Бывший футболист национальной команды Италии Антонио Кассано рассказал о своих тратах после подписания первого контракта с «Ромой».

«Единственное безумие, которое я совершил в первый год после подписания контракта с «Ромой», – это купил девять машин. Девять, потому что я идиот. Две «Феррари», два «Мерседеса»… У меня было всё», — приводит слова Кассано Marca.

Антонио Кассано завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Ранее итальянский форвард выступал в составе таких клубов, как «Рома», мадридский «Реал», «Сампдория», «Милан», «Интер», «Парма» и в других командах.

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