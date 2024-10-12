Хавбек «Енисея» Тихонов высказался о матче со своим бывшим клубом «Родиной»

Полузащитник красноярского «Енисея» Михаил Тихонов дал комментарий по предстоящему выездному матчу 14-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной».

«Родина» — не чужой мне клуб, очень хорошо знаю их главного тренера Филиппа Александровича Соколинского, который проповедует интересный атакующий футбол. Уверен, что игра будет зрелищная и интересная, нам нужно будет реабилитироваться после поражения в Ярославле, поэтому мы всё сделаем для победы!" — приводит слова Тихонова официальный телеграм-канал «Енисея».

Матч 14-го тура Первой лиги «Родина» — «Енисей» пройдёт 12 октября в Москве, его начало запланировано на 20:00 мск.